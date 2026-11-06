Moderna підвищила прогноз зростання виручки на 2026 рік до 15–25% — CNBC

Moderna підвищила прогноз зростання виручки у 2026 році до 15–25% після результатів третього кварталу, які перевершили очікування аналітиків. Раніше компанія прогнозувала зростання річної виручки не більш як на 10%.

Як повідомляє CNBC, виручка Moderna у третьому кварталі зросла на 29% у річному вимірі — до 1,31 млрд доларів. Аналітики, опитані LSEG, очікували 885,1 млн доларів. Компанія отримала 162 млн доларів чистого прибутку, або 38 центів на акцію, тоді як роком раніше зафіксувала чистий збиток у 200 млн доларів, або 51 цент на акцію. Прибуток на акцію також перевищив очікування: аналітики прогнозували збиток у 1,25 долара на акцію.

Продажі вакцин

Продажі вакцин проти COVID-19 на міжнародних ринках, а також постачання в межах довгострокових державних партнерств підтримали квартальні показники. У США виручка становила 780 млн доларів, на міжнародних ринках — 533 млн доларів.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Генеральний директор Moderna Стефан Бансель пов’язав сильний квартал із запуском нових продуктів і розширенням географії продажів. За його словами, компанія відчуває повний річний ефект від вакцини проти COVID-19 нового покоління на основі мРНК, яку у США схвалили в травні 2025 року.

Вакцина проти грипу

Бансель також зазначив, що нова окрема вакцина Moderna проти грипу, схвалена у США в серпні, матиме обмежений запуск у країні у 2026 році через строки її виходу на ринок. Він пояснив, що контракти на вакцини проти COVID-19 зазвичай укладають у першому кварталі, тому торік нова вакцина компанії мала лише обмежений старт.

Читай нас у