В Танзании лидера главной оппозиционной партии Chadema Тунду Лиссу приговорили к четырем годам лишения свободы за подстрекательство к беспорядкам. В то же время суд оправдал его по обвинению в государственной измене, которое предусматривало риск смертного приговора. О решении суда сообщает Deutsche Welle.

Решение суда

Судьи пришли к выводу, что заявления Лиссу о блокировании выборов были направлены на срыв голосования и подстрекательство к насилию. По данным издания, оппозиционер был признан виновным в правонарушении, которого не было среди предъявленных ему обвинений.

Лиссу оспорил законность такого решения. Он заявил, что его не обвиняли в подстрекательстве, и предположил, что судьи пытаются произвести впечатление на человека, который назначает их на должности. Как отмечает DW, вероятно, он имел в виду президентку Самию Сулуху Хассан.

Оппозиционера арестовали в апреле 2025 года после речи, в которой, по версии обвинения, он сказал сторонникам, что оппозиция «заблокирует выборы» и «мобилизует восстание». Лиссу не признал вину, настаивая, что его выступление не нарушало законов, а преследование носит политический характер. До объявления приговора он уже провел под стражей 19 месяцев.

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Протесты и критика дела

Арест Лиссу, сообщения о похищениях критиков власти и исключение Chadema из выборов в октябре 2025 года стали факторами протестов в стране. По информации Deutsche Welle, полиция открывала огонь по протестующим в нескольких городах, в результате чего погибли сотни людей. Представители оппозиции и правозащитные группы оценивали число погибших в тысячи.

Комиссия, назначенная президенткой Хассан, в апреле сообщила как минимум о 518 погибших и возложила ответственность за насилие на протестующих. Правительство отвергло обвинения в чрезмерном применении силы силовиками. Перед объявлением приговора усиленные меры безопасности были введены в коммерческой столице Дар-эс-Саламе и возле здания суда.

Британские законодатели и депутаты Европейского парламента назвали дело политически мотивированным и призвали немедленно освободить Лиссу. В 2017 году он пережил покушение, во время которого в него выстрелили 16 раз; политик считает нападение политически мотивированным.

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