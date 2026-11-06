W Tanzanii lider głównej partii opozycyjnej Chadema, Tundu Lissu, został skazany na cztery lata więzienia za podżeganie do zamieszek. Jednocześnie sąd uniewinnił go od zarzutu zdrady stanu, za który groziła kara śmierci. O decyzji sądu informuje Deutsche Welle.

Decyzja sądu

Sędziowie uznali, że wypowiedzi Lissu o zablokowaniu wyborów miały na celu zakłócenie głosowania i podżeganie do przemocy. Według publikacji opozycjonista został uznany za winnego czynu, którego nie było wśród postawionych mu zarzutów.

Lissu zakwestionował legalność tej decyzji. Oświadczył, że nie został oskarżony o podżeganie, i zasugerował, że sędziowie próbują zrobić wrażenie na osobie, która powołuje ich na stanowiska. Jak zaznacza DW, prawdopodobnie miał na myśli prezydentkę Samię Suluhu Hassan.

Opozycjonista został aresztowany w kwietniu 2025 roku po przemówieniu, w którym, według prokuratury, powiedział zwolennikom, że opozycja „zablokuje wybory” i „zmobilizuje powstanie”. Lissu nie przyznał się do winy, podkreślając, że jego wystąpienie nie naruszało prawa, a ściganie ma charakter polityczny. Przed ogłoszeniem wyroku spędził już 19 miesięcy w areszcie.

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Protesty i krytyka sprawy

Aresztowanie Lissu, doniesienia o porwaniach krytyków władz oraz wykluczenie Chadema z wyborów w październiku 2025 roku stały się czynnikami protestów w kraju. Według Deutsche Welle policja otworzyła ogień do protestujących w kilku miastach, w wyniku czego zginęły setki osób. Przedstawiciele opozycji i grupy obrony praw człowieka oceniali liczbę ofiar śmiertelnych na tysiące.

Komisja powołana przez prezydentkę Hassan poinformowała w kwietniu o co najmniej 518 zabitych i obarczyła protestujących odpowiedzialnością za przemoc. Rząd zaprzeczył oskarżeniom o nadmierne użycie siły przez służby bezpieczeństwa. Przed ogłoszeniem wyroku w handlowej stolicy kraju, Dar es Salaam, oraz w pobliżu budynku sądu wprowadzono zaostrzone środki bezpieczeństwa.

Brytyjscy ustawodawcy i posłowie do Parlamentu Europejskiego nazwali sprawę politycznie motywowaną i wezwali do natychmiastowego uwolnienia Lissu. W 2017 roku przeżył on zamach, podczas którego został postrzelony 16 razy; polityk uważa, że atak miał podłoże polityczne.

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