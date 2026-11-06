在坦桑尼亚，主要反对党Chadema领导人通杜·利苏因煽动骚乱被判处四年监禁。同时，法院宣判其叛国罪指控不成立；该项指控曾面临被判处死刑的风险。德国之声报道了法院的裁决。

法院裁决

法官认定，利苏有关阻止选举的言论旨在破坏投票并煽动暴力。该媒体称，这名反对派人士被判犯有一项未被列入对其指控的罪行。

利苏质疑这一裁决的合法性。他表示，自己并未被指控煽动，并猜测法官正试图给任命他们职务的人留下印象。德国之声指出，他很可能指的是总统萨米娅·苏卢胡·哈桑。

这名反对派人士于2025年4月被捕。检方称，他此前在一次演讲中对支持者说，反对派将“阻止选举”并“动员起义”。利苏不认罪，坚持认为其演讲没有违反法律，且对他的追诉具有政治动机。在宣判前，他已经被羁押19个月。

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抗议活动与对案件的批评

利苏被捕、有关政府批评者遭绑架的报道，以及Chadema被排除在2025年10月选举之外，成为该国爆发抗议活动的因素。德国之声称，警方在数座城市向抗议者开火，造成数百人死亡。反对派代表和人权组织估计，死亡人数达数千人。

由哈桑总统任命的一个委员会于4月表示，至少有518人死亡，并将暴力责任归咎于抗议者。政府否认安全人员过度使用武力的指控。在宣判前，商业首都达累斯萨拉姆及法院大楼附近采取了强化安全措施。

英国立法者和欧洲议会议员称该案具有政治动机，并呼吁立即释放利苏。2017年，他在一次暗杀未遂事件中幸存，当时他中了16枪；这名政治人士认为袭击具有政治动机。

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