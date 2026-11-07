扎布热戈尔尼克在主场进行的波兰足球甲级联赛第14轮比赛中以2比1战胜克拉科夫维奇斯塔。决定性进球由后卫埃里克·扬扎在第90分钟通过任意球打入：皮球击中门柱后进入球门。比赛进程由Interia Sport报道。

迅速回应客队进球

主队开场积极，并在中场休息前创造了数次机会。马克西姆·赫兰两次射门考验了维奇斯塔门将马特乌什·科哈尔斯基，第21分钟，他将球传给埃里克·普雷科普，后者错失了空门机会。

尽管戈尔尼克占据优势，卢卡斯·皮亚松仍在第31分钟首开纪录。他的射门在碰到马克西米利安·迪茨后改变方向，主队门将菲利普·舒尔采因此未能挽救球队。仅两分钟后，戈尔尼克便扳平比分：赫兰从左路传球后，翁德热伊·兹姆尔兹利将球送入网内。

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科哈尔斯基将悬念保持到最后

下半场，科哈尔斯基数次挽救维奇斯塔。第59分钟，他出击迎向赫兰并阻断了一次危险进攻，随后又扑出了保罗·贝尔纳多在禁区外的射门。这名门将还化解了赫兰和兹姆尔兹利的射门。科哈尔斯基入选了波兰国家队即将举行的集训。

补时阶段，戈尔尼克本可扩大领先优势，但科哈尔斯基扑出了赫兰的射门，主队另一次尝试则几乎在门线上被解围。根据比赛统计，戈尔尼克射门25次，而维奇斯塔为7次，其中戈尔尼克有12次射正。获胜后，来自扎布热的球队积31分，在这一指标上追平领头羊波兹南莱赫，且少赛两场。

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