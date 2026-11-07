Górnik Zabrze wygrał u siebie z Wieczystą Kraków 2:1 w meczu 14. kolejki polskiej Ekstraklasy. Decydującą bramkę w 90. minucie zdobył obrońca Erik Janža, który wykonał rzut wolny: piłka trafiła w słupek i wpadła do bramki. O przebiegu spotkania informuje Interia Sport.

Szybka odpowiedź na gola gości

Gospodarze aktywnie rozpoczęli mecz i stworzyli kilka okazji jeszcze przed przerwą. Maksym Chłań dwukrotnie sprawdził strzałami bramkarza Wieczystej Mateusza Kochalskiego, a w 21. minucie podał do Erika Prekopa, który nie trafił do pustej bramki.

Mimo przewagi Górnika wynik w 31. minucie otworzył Łukasz Piazon. Jego strzał zmienił kierunek po rykoszecie od Maksymiliana Dytza, przez co bramkarz gospodarzy Filip Szulc nie zdołał uratować swojej drużyny. Górnik wyrównał już po dwóch minutach: po podaniu Chłania z lewej flanki Ondřej Zmrzlý posłał piłkę do siatki.

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Kochalski utrzymywał napięcie do końca

W drugiej połowie Kochalski kilkukrotnie ratował Wieczystą. W 59. minucie wyszedł naprzeciw Chłaniowi i przerwał groźną akcję, a później obronił strzał Paulo Bernardo zza pola karnego. Bramkarz poradził sobie także z próbami Chłania i Zmrzlého. Kochalski został powołany na najbliższe zgrupowanie reprezentacji Polski.

W doliczonym czasie gry Górnik mógł powiększyć przewagę, jednak Kochalski obronił strzał Chłania, a kolejną próbę gospodarzy wybito niemal z linii bramkowej. Według statystyk meczu Górnik oddał 25 strzałów wobec siedmiu Wieczystej, z czego 12 było celnych. Po zwycięstwie zespół z Zabrza zdobył 31 punktów i zrównał się pod tym względem z liderem, Lechem Poznań, mając rozegrane o dwa mecze mniej.

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