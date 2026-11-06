Вице-премьер и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш вручил офицерам решения о назначении на новые должности в Войске Польском. Изменения касаются командования 2-го Польского корпуса — Командования сухопутного компонента, а также руководства противовоздушной обороны, сообщает RMF24.

Назначения в командовании

Бригадный генерал Роман Литковский займет должность заместителя командующего 2-м Польским корпусом — Командованием сухопутного компонента. Бригадный генерал Пётр Ванько назначен начальником штаба этого командования.

Бригадный генерал Ежи Квика станет начальником противовоздушной обороны. Бригадный генерал Томаш Ковалик займет должность проректора по военным вопросам Академии военного искусства.

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Акцент на разведке и сенсорах

Косиняк-Камыш поздравил назначенных офицеров и поблагодарил их и их семьи за многолетнюю службу, опыт и преданность. Он также сообщил, что Министерство национальной обороны Польши завершает работу над инициативой Karta Rodziny Mundurowej, которую готовили совместно с другими представителями ведомства.

Министр связал кадровые решения с ситуацией в сфере безопасности. Среди вызовов он назвал давление со стороны Российской Федерации — государства-агрессора, гибридные действия, акты саботажа и диверсий, а также нарушения воздушного пространства Польши.

Косиняк-Камыш поручил новому начальнику противовоздушной обороны уделить особое внимание развитию возможностей по обнаружению и разведке. По его словам, приоритетом должны быть сенсоры и разведывательные средства.

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