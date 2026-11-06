波兰副总理兼国防部长瓦迪斯瓦夫·科希尼亚克-卡梅什向军官颁发了任命其在波兰军队担任新职务的决定。这些调整涉及波兰第2军——陆军组成司令部的指挥层，以及防空部队领导层，RMF24报道。

指挥层任命

罗曼·利特科夫斯基准将将担任波兰第2军——陆军组成司令部副司令。彼得·万科准将被任命为该司令部参谋长。

耶日·奎卡准将将担任防空部队司令。托马什·科瓦利克准将将担任战争艺术学院主管军事事务的副校长。

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重点关注侦察和传感器

科希尼亚克-卡梅什祝贺获任命的军官，并感谢他们及其家人为长期服役、经验和奉献所作出的贡献。他还表示，波兰国防部正在完成Karta Rodziny Mundurowej倡议的相关工作，该倡议由该部门其他代表共同筹备。

部长将人事决定与安全局势联系起来。他列举的挑战包括来自俄罗斯联邦——侵略国的压力、混合行动、蓄意破坏和颠覆行为，以及对波兰领空的侵犯。

科希尼亚克-卡梅什要求新任防空部队司令特别关注发展探测和侦察能力。他表示，传感器和侦察手段应成为优先事项。

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