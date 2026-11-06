Wicepremier i minister obrony narodowej Polski Władysław Kosiniak-Kamysz wręczył oficerom decyzje o powołaniu na nowe stanowiska w Wojsku Polskim. Zmiany dotyczą dowództwa 2. Korpusu Polskiego — Dowództwa Komponentu Lądowego, a także kierownictwa obrony powietrznej, informuje RMF24.

Nominacje w dowództwie

Generał brygady Roman Litkowski obejmie stanowisko zastępcy dowódcy 2. Korpusu Polskiego — Dowództwa Komponentu Lądowego. Generał brygady Piotr Wańko został mianowany szefem sztabu tego dowództwa.

Generał brygady Jerzy Kwika zostanie szefem obrony powietrznej. Generał brygady Tomasz Kowalik obejmie stanowisko prorektora do spraw wojskowych Akademii Sztuki Wojennej.

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Nacisk na rozpoznanie i sensory

Kosiniak-Kamysz pogratulował mianowanym oficerom i podziękował im oraz ich rodzinom za wieloletnią służbę, doświadczenie i oddanie. Poinformował również, że Ministerstwo Obrony Narodowej Polski kończy prace nad inicjatywą Karta Rodziny Mundurowej, przygotowywaną wspólnie z innymi przedstawicielami resortu.

Minister powiązał decyzje kadrowe z sytuacją bezpieczeństwa. Wśród wyzwań wymienił presję ze strony Federacji Rosyjskiej — państwa-agresora, działania hybrydowe, akty sabotażu i dywersji, a także naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.

Kosiniak-Kamysz polecił nowemu szefowi obrony powietrznej, aby szczególną uwagę poświęcił rozwojowi zdolności wykrywania i rozpoznania. Jak zaznaczył, priorytetem powinny być sensory i środki rozpoznawcze.

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