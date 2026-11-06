Chilijski reżyser Sebastián Lelio zmarł w wieku 52 lat — RMF24

Zmarł chilijski reżyser Sebastián Lelio, laureat Oscara za film „Fantastyczna kobieta”. Miał 52 lata. O śmierci filmowca informuje RMF24.

Partnerka reżysera, Amalia Kassai, poinformowała o jego śmierci w oficjalnym oświadczeniu opublikowanym na Instagramie. Według niej Lelio zmarł z przyczyn związanych ze stanem zdrowia. Nie podała szczegółów dotyczących okoliczności śmierci.

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Kariera w Chile

Sebastián Lelio urodził się w 1974 roku w argentyńskiej Mendozie. Swoją zawodową karierę filmową rozwinął jednak w Chile. Międzynarodowe uznanie przyniósł reżyserowi dramat „Gloria”, który ukazał się w 2013 roku i otrzymał pozytywne recenzje krytyków oraz widzów.

Oscar za „Fantastyczną kobietę”

Największym sukcesem Lelio był film „Fantastyczna kobieta”, który cztery lata po „Glorii” otrzymał Oscara w kategorii najlepszego filmu nieanglojęzycznego. W swoich dziełach reżyser poruszał tematy społeczne i psychologiczne, w tym kwestie tożsamości, wolności, relacji międzyludzkich i wykluczenia społecznego.

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