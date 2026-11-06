Умер чилийский режиссер Себастьян Лелио, лауреат премии «Оскар» за фильм «Фантастическая женщина». Ему было 52 года. О смерти кинематографиста сообщает RMF24.

Партнерша режиссера Амалия Кассаи сообщила о его смерти в официальном заявлении, опубликованном в Instagram. По ее словам, Лелио умер по причинам, связанным с состоянием здоровья. Подробностей об обстоятельствах смерти она не привела.

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Карьера в Чили

Себастьян Лелио родился в 1974 году в аргентинской Мендосе. Однако профессиональную кинокарьеру он развил в Чили. Международное признание режиссеру принесла драма «Глория», вышедшая в 2013 году и получившая положительные отзывы критиков и зрителей.

Оскар за «Фантастическую женщину»

Наибольшим успехом Лелио стал фильм «Фантастическая женщина», который через четыре года после «Глории» получил премию «Оскар» в категории лучшего неанглоязычного фильма. В своих работах режиссер затрагивал социальные и психологические темы, в частности вопросы идентичности, свободы, межличностных отношений и социального исключения.

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