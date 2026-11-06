Міністр оборони Польщі призначив офіцерів до ППО та 2-го корпусу — RMF24

Віцепрем’єр і міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш вручив офіцерам рішення про призначення на нові посади у Війську Польському. Зміни стосуються командування 2-го Польського корпусу — Командування сухопутного компонента, а також керівництва протиповітряної оборони, повідомляє RMF24.

Призначення у командуванні

Бригадний генерал Роман Литковський обійме посаду заступника командувача 2-го Польського корпусу — Командування сухопутного компонента. Бригадного генерала Пйотра Ванька призначили начальником штабу цього командування.

Бригадний генерал Єжи Квіка стане начальником протиповітряної оборони. Бригадний генерал Томаш Ковалік обійме посаду проректора з військових питань Академії воєнного мистецтва.

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Акцент на розвідці та сенсорах

Косіняк-Камиш привітав призначених офіцерів і подякував їм та їхнім родинам за багаторічну службу, досвід і відданість. Він також повідомив, що Міністерство національної оборони Польщі завершує роботу над ініціативою Karta Rodziny Mundurowej, яку готували спільно з іншими представниками відомства.

Міністр пов’язав кадрові рішення з безпековою ситуацією. Серед викликів він назвав тиск із боку Російської Федерації — держави-агресора, гібридні дії, акти саботажу й диверсії, а також порушення повітряного простору Польщі.

Новому начальнику протиповітряної оборони Косіняк-Камиш доручив приділити особливу увагу розвитку спроможностей із виявлення та розвідки. За його словами, пріоритетом мають бути сенсори й розвідувальні засоби.

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