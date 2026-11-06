Верховный суд Польши отклонил жалобы руководства Конституционного суда — Interia
Верховный суд Польши отклонил жалобы председателя Конституционного суда Богдана Свенчковского и его заместителя Бартломея Соханьского на решение об отстранении их от исполнения обязанностей судей КС. Об этом сообщает Interia.
Жалобы на отстранение
Свенчковский и Соханьский обратились в Верховный суд с требованием восстановить их в исполнении обязанностей судей Конституционного суда. По данным издания, в Верховном суде имеется постановление от 6 ноября, в котором говорится об отклонении обеих жалоб.
Ранее об этом решении также сообщали Onet и TVN24.
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Позиция Верховного суда
По информации Onet и TVN24, решение об отклонении жалоб единолично принял судья Верховного суда Збигнев Корженевский.
Как сообщают эти СМИ, в обосновании постановления указано, что Верховный суд не является компетентным органом для этого дела, поскольку юрисдикция Палаты профессиональной ответственности не распространяется на судей Конституционного суда.