Верховный суд Польши отклонил жалобы председателя Конституционного суда Богдана Свенчковского и его заместителя Бартломея Соханьского на решение об отстранении их от исполнения обязанностей судей КС. Об этом сообщает Interia.

Жалобы на отстранение

Свенчковский и Соханьский обратились в Верховный суд с требованием восстановить их в исполнении обязанностей судей Конституционного суда. По данным издания, в Верховном суде имеется постановление от 6 ноября, в котором говорится об отклонении обеих жалоб.

Ранее об этом решении также сообщали Onet и TVN24.

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Позиция Верховного суда

По информации Onet и TVN24, решение об отклонении жалоб единолично принял судья Верховного суда Збигнев Корженевский.

Как сообщают эти СМИ, в обосновании постановления указано, что Верховный суд не является компетентным органом для этого дела, поскольку юрисдикция Палаты профессиональной ответственности не распространяется на судей Конституционного суда.

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