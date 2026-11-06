Sąd Najwyższy Polski oddalił skargi prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego i jego zastępcy Bartłomieja Sochańskiego na decyzję o odsunięciu ich od wykonywania obowiązków sędziów TK. Informuje o tym Interia.

Skargi na odsunięcie

Święczkowski i Sochański zwrócili się do Sądu Najwyższego z żądaniem przywrócenia ich do wykonywania obowiązków sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Według portalu, w Sądzie Najwyższym znajduje się postanowienie z 6 listopada, w którym mowa o oddaleniu obu skarg.

Wcześniej o tej decyzji informowały także Onet i TVN24.

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Stanowisko Sądu Najwyższego

Według informacji Onetu i TVN24 decyzję o oddaleniu skarg jednoosobowo podjął sędzia Sądu Najwyższego Zbigniew Korzeniewski.

Jak podają te media, w uzasadnieniu postanowienia wskazano, że Sąd Najwyższy nie jest właściwym organem dla tej sprawy, ponieważ jurysdykcja Izby Odpowiedzialności Zawodowej nie obejmuje sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

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