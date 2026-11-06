В Хельсинки начался суд над семью сотрудниками Supo — YLE News

В Хельсинки, Финляндия, начался суд по крупнейшему уголовному делу, связанному с Финской службой безопасности и разведки Supo. Семь действующих или бывших сотрудников службы, включая ее бывшего руководителя Антти Пелттари, обвиняются в разглашении секретной информации. Четверым из них также предъявлены обвинения в должностных нарушениях. Все подсудимые отрицают обвинения, сообщает YLE News.

Работа с бывшими сотрудниками

В центре дела — деятельность подразделения контрразведки Supo в 2012–2024 годах. Подразделение использовало бывших сотрудников Supo в качестве источников в работе против российского шпионажа.

Как минимум двое бывших детективов Supo годами после выхода на пенсию собирали информацию о российском шпионаже и отчитывались перед службой. По версии обвинения, после завершения службы они были гражданскими лицами и не должны были иметь доступа к секретной информации Supo.

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Законность методов Supo

Никто из обвиняемых не подозревается в работе на иностранное государство. Ключевым в деле является вопрос о том, были ли законными методы, которые применяла Supo. Обвинения выдвинула канцелярия генерального прокурора Финляндии.

Финское издание Helsingin Sanomat ранее сообщало, что один из обвиняемых в 2014 году выиграл в Eurojackpot более 60 млн евро и потратил миллионы на поддержку Supo. По данным издания, он умер в апреле 2024 года, когда расследование предполагаемых правонарушений еще продолжалось.

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