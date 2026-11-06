W Helsinkach w Finlandii rozpoczął się proces w największej sprawie karnej związanej z Fińską Służbą Bezpieczeństwa i Wywiadu Supo. Siedmiu obecnych lub byłych pracowników służby, w tym jej były szef Antti Pelttari, oskarżono o ujawnienie tajnych informacji. Czterech z nich odpowiada również za naruszenia obowiązków służbowych. Wszyscy oskarżeni nie przyznają się do zarzutów, podaje YLE News.

Współpraca z byłymi pracownikami

W centrum sprawy znajduje się działalność wydziału kontrwywiadu Supo w latach 2012–2024. Wydział wykorzystywał byłych pracowników Supo jako źródła w pracy przeciwko rosyjskiemu szpiegostwu.

Co najmniej dwóch byłych detektywów Supo przez lata po przejściu na emeryturę zbierało informacje o rosyjskim szpiegostwie i składało raporty służbie. Według oskarżenia po zakończeniu służby byli cywilami i nie powinni mieć dostępu do tajnych informacji Supo.

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Legalność metod Supo

Żaden z oskarżonych nie jest podejrzewany o pracę dla obcego państwa. Kluczową kwestią w sprawie jest to, czy metody stosowane przez Supo były zgodne z prawem. Oskarżenie wniosła kancelaria prokuratora generalnego Finlandii.

Fińskie wydanie Helsingin Sanomat informowało wcześniej, że jeden z oskarżonych wygrał w 2014 roku w Eurojackpot ponad 60 mln euro i wydał miliony na wspieranie Supo. Według wydania zmarł w kwietniu 2024 roku, gdy śledztwo w sprawie domniemanych naruszeń prawa wciąż trwało.

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