七名 Supo 员工在赫尔辛基受审 — YLE News

芬兰赫尔辛基已就涉及芬兰安全情报局 Supo 的最大刑事案件开庭审理。该机构的七名现任或前任员工，其中包括其前负责人安蒂·佩尔塔里，因泄露机密信息被起诉。其中四人还面临失职指控。所有被告均否认指控，YLE News 报道。

与前员工合作

该案的核心是 Supo 反情报部门在2012年至2024年间的活动。该部门将 Supo 前员工用作开展反俄罗斯间谍工作的信息来源。

至少两名前 Supo 侦探在退休后多年收集有关俄罗斯间谍活动的信息，并向该机构汇报。根据控方的说法，他们离职后是平民，不应获得 Supo 机密信息的访问权限。

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Supo 方法的合法性

没有任何一名被告被怀疑为外国国家工作。该案的关键问题是 Supo 所采用的方法是否合法。指控由芬兰总检察长办公室提出。

芬兰媒体《赫尔辛基日报》此前报道称，其中一名被告于2014年在 Eurojackpot 中赢得超过6000万欧元，并花费数百万欧元支持 Supo。据该媒体称，他于2024年4月去世，当时对涉嫌违法行为的调查仍在进行中。

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