Delegacja Palestyny przy ONZ w Nowym Jorku przygotowuje wraz z europejskimi przedstawicielami projekty rezolucji dotyczących pomocy dla Palestyńczyków i polityki Izraela na Zachodnim Brzegu Jordanu. Jednocześnie wszystkie 27 państw Unii Europejskiej po tygodniu wewnętrznych konsultacji nie zdołało osiągnąć konsensusu w sprawie poparcia któregokolwiek z tych dokumentów, podaje Jerusalem Post, powołując się na Ynet.

Co proponują projekty

Według gazety projekty przewidują zobowiązania ONZ do ochrony mienia i źródeł dochodu Palestyńczyków na Zachodnim Brzegu Jordanu, a także potępienie izraelskich osiedli na tym terytorium. Planuje się także włączyć do nich oficjalne potępienie zamiarów Izraela dotyczących realizacji zabudowy w rejonie E1.

Wśród innych propozycji jest żądanie, aby ONZ formalnie oświadczyła, że nie uznaje obecności Izraela na Zachodnim Brzegu Jordanu, a także wprowadzenie polityki rozróżnienia między tym terytorium a resztą Izraela. Negocjacje dotyczące sformułowań między delegacją palestyńską a państwami UE nadal trwały.

Stanowisko Izraela

Po braku wspólnego stanowiska UE delegacja palestyńska, według informacji Ynet, może poddać dokumenty pod głosowanie bez szerokiego europejskiego poparcia. Stały przedstawiciel Izraela przy ONZ Danny Danon oświadczył, że strona palestyńska próbuje wykorzystać obecną sytuację polityczną, aby rzucić Izraelowi wyzwanie na forum ONZ.

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Według Danona izraelska delegacja współpracuje z sojusznikami, aby przeciwdziałać temu, co nazwał atakiem dyplomatycznym. Jak podaje Ynet, misja izraelska pracuje również nad złagodzeniem sformułowań projektów i ograniczeniem liczby państw, które mogłyby je poprzeć.

Kontekst dyskusji

Aktywność dyplomatyczna odbywa się w warunkach wzmożonej międzynarodowej uwagi poświęconej działalności osadniczej i przemocy ze strony osadników na Zachodnim Brzegu Jordanu. Biuro ONZ ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej odnotowało w październiku co najmniej 160 ataków na Palestyńczyków podczas pierwszych dwóch tygodni zbiorów oliwek.

Odrębna komisja ONZ poinformowała, że od 2022 roku każdego roku na Zachodnim Brzegu Jordanu ginęło prawie 500 Palestyńczyków. Według jej danych są to najwyższe wskaźniki od początku gromadzenia takich danych przez ONZ w 2005 roku.

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