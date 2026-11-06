巴勒斯坦驻纽约联合国代表团正与欧洲代表共同准备有关援助巴勒斯坦人以及以色列在约旦河西岸政策的决议草案。与此同时，欧盟全部27个成员国在经过一周内部磋商后，未能就支持其中任何一份文件达成共识，《耶路撒冷邮报》报道，援引Ynet的消息。

草案提出什么

据该报报道，草案规定联合国应承诺保护约旦河西岸巴勒斯坦人的财产和收入来源，并谴责以色列在该地区的定居点。草案还计划纳入对以色列推进E1地区建设意图的正式谴责。

其他提议包括，要求联合国正式声明不承认以色列在约旦河西岸的存在，并推行将该地区与以色列其他地区区分开来的政策。巴勒斯坦代表团与欧盟国家之间就措辞进行的谈判仍在继续。

以色列的立场

据Ynet消息，在欧盟未能形成共同立场后，巴勒斯坦代表团可能会在没有广泛欧洲支持的情况下将这些文件提交表决。以色列常驻联合国代表丹尼·达农表示，巴方正试图利用当前政治局势，在联合国平台上向以色列发起挑战。

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达农表示，以色列代表团正与盟友合作，以应对他所称的外交攻击。Ynet报道称，以色列代表团还在努力缓和草案措辞，并减少可能支持草案的国家数量。

讨论背景

这一外交活动发生在国际社会加大对约旦河西岸定居点活动和定居者暴力关注的背景下。联合国人道主义事务协调厅10月记录到，在橄榄收获季最初两周内，至少发生了160起针对巴勒斯坦人的袭击。

联合国一个独立委员会报告称，自2022年以来，约旦河西岸每年有近500名巴勒斯坦人丧生。根据该委员会的数据，这是联合国自2005年开始收集此类数据以来的最高数字。

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