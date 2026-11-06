Палестинская делегация при ООН в Нью-Йорке готовит вместе с европейскими представителями проекты резолюций о помощи палестинцам и политике Израиля на Западном берегу Иордана. В то же время все 27 стран Европейского Союза после недели внутренних консультаций не смогли достичь консенсуса относительно поддержки ни одного из этих документов, сообщает Jerusalem Post со ссылкой на Ynet.

Что предлагают проекты

По данным издания, проекты предусматривают обязательства ООН защищать имущество и источники дохода палестинцев на Западном берегу Иордана, а также осуждение израильских поселений на этой территории. В них также планируют включить официальное осуждение намерений Израиля продвигать строительство в районе E1.

Среди других предложений — требование, чтобы ООН формально заявила о непризнании присутствия Израиля на Западном берегу Иордана, а также введение политики разграничения между этой территорией и остальной частью Израиля. Переговоры по формулировкам между палестинской делегацией и государствами ЕС все еще продолжались.

Позиция Израиля

После отсутствия общей позиции ЕС палестинская делегация, по информации Ynet, может вынести документы на голосование без широкой европейской поддержки. Постоянный представитель Израиля при ООН Дэнни Данон заявил, что палестинская сторона пытается использовать нынешнюю политическую ситуацию, чтобы бросить вызов Израилю на площадке ООН.

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По словам Данона, израильская делегация сотрудничает с союзниками, чтобы противодействовать тому, что он назвал дипломатической атакой. Как сообщает Ynet, израильская миссия также работает над смягчением формулировок проектов и сокращением числа государств, которые могли бы их поддержать.

Контекст дискуссии

Дипломатическая активность происходит на фоне повышенного международного внимания к поселенческой деятельности и насилию со стороны поселенцев на Западном берегу Иордана. Управление ООН по координации гуманитарных вопросов в октябре зафиксировало не менее 160 нападений на палестинцев в течение первых двух недель сбора урожая оливок.

Отдельная комиссия ООН сообщала, что с 2022 года ежегодно на Западном берегу Иордана погибало почти 500 палестинцев. По ее данным, это самые высокие показатели с начала сбора таких данных ООН в 2005 году.

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