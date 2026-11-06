Częstość występowania cukrzycy w Europie Południowej sięgnęła 9,3% mimo bliskości PHD — News-Medical
W Europie Południowej szacowana częstość występowania cukrzycy wśród osób w wieku 20–79 lat wzrosła z 6,4% w 2011 roku do 9,3% w 2024 roku. Jednocześnie struktura dostępnej energii żywnościowej w regionie była spośród czterech regionów Europy najbliższa zaleceniom Planetary Health Diet (PHD). Wynika to z badania, o którym informuje News-Medical.
Porównano zaopatrzenie żywnościowe i temperatury
Naukowcy zestawili trendy temperatur, dane dotyczące zaopatrzenia żywnościowego oraz częstość występowania cukrzycy w Europie Północnej, Południowej, Wschodniej i Zachodniej. Do analizy temperatur wykorzystano dane ERA5 za lata 2014–2024, a dostępność żywności w 62 krajach badano na podstawie statystyk Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa za lata 2010–2023.
Badacze podkreślają, że wskaźniki te odzwierciedlają krajowe zaopatrzenie żywnościowe i dostępność produktów, a nie rzeczywistą indywidualną dietę ludzi. Porównali udział dostępnej energii żywnościowej z różnych kategorii produktów z wartościami docelowymi PHD.
Niski udział roślin strączkowych i orzechów
Średnio dla czterech regionów udział dostępnej energii z orzechów drzewnych wynosił 1,3%, a z roślin strączkowych — 0,8%, podczas gdy zalecenia PHD przewidują po 11,5%. Tymczasem na mleko i masło przypadało 14,3% dostępnej energii przy zalecanych 6,1%, a na mięso — 10,8% przy zalecanych 1,9%. Udział cukru i substancji słodzących sięgnął 12% wobec wartości referencyjnej 4,8%.
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Europa Południowa wyróżniała się największym udziałem nienasyconych olejów roślinnych — 17,4%, co przekraczało zalecane 14,8%. Jednocześnie Europa Zachodnia miała największe odchylenie struktury dostępnych produktów od zaleceń PHD.
Nie ustalono związku przyczynowego
Średnia roczna temperatura zasadniczo rosła w Europie, najbardziej zauważalnie w części południowej. Jednak porównanie regionalne nie wykazało stałej zależności między ociepleniem a zmianami częstości występowania cukrzycy: w Europie Wschodniej szacowana częstość spadła z około 7,3% do 6% mimo trendu ocieplenia, a w Europie Północnej wzrosła z 4,7% do 6,2% przy nieznacznym ujemnym trendzie temperatury.
Autorzy określili badanie jako ekologiczne i zaznaczyli, że analiza nie uwzględniała starzenia się populacji, otyłości, aktywności fizycznej ani dostępu do opieki medycznej. Dlatego jego wyniki nie dowodzą, że zmiany temperatury lub zaopatrzenia żywnościowego spowodowały zmiany częstości występowania cukrzycy.