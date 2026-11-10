Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-744/24 uznał, że postanowienia umów kredytowych dotyczące naliczania odsetek od kwot przeznaczonych na pokrycie kosztów kredytu konsumenckiego są sprzeczne z dyrektywą 2008/48/WE. Sprawę do TSUE skierował sąd rejonowy polskiego miasta Włodawa, informuje RMF24.

Spór dotyczył umowy kredytu konsumenckiego zawartej w maju 2022 roku. Kredytobiorca zaciągnął kredyt na 150 tys. złotych, jednak faktycznie otrzymał 133 214,92 złotego. Kolejne 16 785,08 złotego bank przeznaczył na sfinansowanie ubezpieczenia.

Bank zastosował roczną stopę oprocentowania 8,49% do całej kwoty kredytu, w tym do części przeznaczonej na opłacenie składki ubezpieczeniowej. Konsument zakwestionował taki sposób, ponieważ odsetki naliczano również od środków pokrywających koszty związane z uzyskaniem kredytu.

Środki kredytobiorcy i koszty kredytu

TSUE rozróżnił środki faktycznie udostępnione kredytobiorcy od kosztów związanych z uzyskaniem finansowania. Do takich kosztów mogą należeć prowizja za udzielenie kredytu lub składka ubezpieczeniowa. Sam fakt sfinansowania tych płatności w ramach umowy kredytowej nie czyni z nich kapitału, od którego można naliczać odsetki umowne.

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Jednocześnie orzeczenie nie zakazuje bankom pobierania prowizji ani opłat za ubezpieczenie. Nie oznacza też automatycznej nieważności wszystkich umów, w których takie koszty zostały sfinansowane kredytem: skutki należy oceniać z uwzględnieniem warunków konkretnej umowy.

Odsetki zapłacone przed orzeczeniem

We wrześniu 2026 roku polski rzecznik finansowy rozpatrzył propozycję sektora bankowego dotyczącą wykonania orzeczenia. Przewidywała ona zmianę praktyki naliczania odsetek oraz rozliczenie części już pobranych kwot. Rzecznik podkreślił, że przy rozliczeniach należy uwzględnić także odsetki pobrane przed wydaniem orzeczenia, a procedura powinna być przejrzysta i nie ograniczać praw konsumentów.

Orzeczenie nie daje wszystkim kredytobiorcom automatycznego prawa do tak zwanej sankcji kredytu darmowego przewidzianej przez polskie prawo. Jej zastosowanie wymaga stwierdzenia naruszenia określonych ustawowo obowiązków kredytodawcy oraz spełnienia innych warunków, w tym dotyczących rodzaju umowy i terminów.

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