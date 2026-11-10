欧盟法院：对信贷成本计息违反指令——RMF24

欧盟法院在C-744/24号案件中认定，信贷协议中对用于覆盖消费信贷成本的金额计息的条款，违反了2008/48/EC号指令。该案由波兰弗沃达瓦市地区法院移交欧盟法院，RMF24报道。

争议涉及一份于2022年5月签订的消费信贷协议。借款人办理了15万兹罗提的贷款，但实际获得了133,214.92兹罗提。另有16,785.08兹罗提被银行用于为保险提供资金。

银行对全部贷款金额适用了8.49%的年利率，其中包括用于支付保险费的部分。消费者对此做法提出异议，因为利息也被计入用于覆盖获得贷款相关成本的资金。

借款人资金与信贷成本

欧盟法院区分了实际提供给借款人的资金与获得融资相关的成本。此类成本可能包括贷款发放佣金或保险费。仅仅因为这些款项在信贷协议框架内获得融资，并不会使其成为可以计收合同利息的本金。

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同时，该裁决并未禁止银行收取佣金或保险费用。它也不意味着所有由信贷融资此类成本的协议自动无效：相关后果应根据具体协议的条款进行评估。

裁决前支付的利息

2026年9月，波兰金融申诉专员审议了银行业关于执行该裁决的提议。该提议规定改变计息做法，并处理部分已经收取的款项。申诉专员强调，在结算时还应考虑裁决作出前收取的利息，且程序应当透明，不得限制消费者权利。

该裁决并未赋予所有借款人自动获得波兰法律规定的所谓免费信贷制裁的权利。适用该制裁需要确认债权人违反了法律规定的义务，并满足其他条件，尤其是有关协议类型和期限的条件。

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