Суд Европейского союза по делу C-744/24 признал, что положения кредитных договоров о начислении процентов на суммы, предназначенные для покрытия расходов по потребительскому кредиту, противоречат директиве 2008/48/ЕС. Дело в Суд ЕС передал районный суд польского города Влодава, сообщает RMF24.

Спор касался договора потребительского кредита, заключенного в мае 2022 года. Заемщик оформил кредит на 150 тысяч злотых, однако фактически получил 133 214,92 злотого. Еще 16 785,08 злотого банк направил на финансирование страхования.

Банк применил годовую процентную ставку 8,49% ко всей сумме кредита, в том числе к части, предназначенной для уплаты страхового взноса. Потребитель оспорил такой порядок, поскольку проценты начислялись также на средства, покрывавшие расходы, связанные с получением кредита.

Средства заемщика и расходы по кредиту

Суд ЕС разграничил средства, фактически предоставленные заемщику, и расходы, связанные с получением финансирования. К таким расходам могут относиться комиссия за выдачу кредита или страховой взнос. Сам факт финансирования этих платежей в рамках кредитного договора не делает их капиталом, на который можно начислять договорные проценты.

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В то же время решение не запрещает банкам взимать комиссии или платежи за страхование. Оно также не означает автоматической недействительности всех договоров, по которым такие расходы были профинансированы кредитом: последствия следует оценивать с учетом условий конкретного договора.

Проценты, уплаченные до решения

В сентябре 2026 года финансовый омбудсмен Польши рассмотрел предложение банковского сектора по исполнению решения. Оно предусматривало изменение практики начисления процентов и урегулирование части уже взысканных сумм. Омбудсмен подчеркнул, что при расчетах следует учитывать также проценты, взысканные до принятия решения, а процедура должна быть прозрачной и не ограничивать права потребителей.

Решение не предоставляет всем заемщикам автоматического права на так называемую санкцию бесплатного кредита, предусмотренную польским законодательством. Для ее применения необходимо установить нарушение определенных законом обязанностей кредитора и соблюдение других условий, в частности касающихся вида договора и сроков.

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