В Израиле партия «Яшар» призвала президента Ицхака Герцога как можно скорее поручить формирование нового правительства главе политической силы Гади Айзенкоту. Во время консультаций с фракциями Кнессета Айзенкот получил 67 рекомендаций, тогда как премьер-министр Биньямин Нетаньяху — 46, сообщает Anadolu Agency.

Позиция партии «Яшар»

В «Яшар» заявили, что показатель Айзенкота является наибольшим числом рекомендаций, предоставленных кандидату на формирование правительства с 2015 года. Партия считает эти результаты свидетельством стремления израильтян к переменам и отсутствия доверия к Нетаньяху.

Политическая сила также заявила, что Нетаньяху возглавляет правительство, исполняющее обязанности, и имеет поддержку меньшинства — 46 мест. «Яшар» призвала поручить Айзенкоту сформировать правительство национальной чрезвычайной ситуации, которое будет работать для всех граждан Израиля.

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Решение президента

Герцог после завершения консультаций со всеми фракциями Кнессета заявил, что результаты представляются ясными, однако возможность сформировать правительство остается неопределенной из-за взаимных вето между блоками и внутри них. Президент планирует провести дополнительные личные беседы с лидерами партий, чтобы определить, кто способен сформировать коалицию, и намерен предоставить мандат в воскресенье.

Парламентские выборы в Израиле состоялись 27 октября. Ни один из блоков — ни Нетаньяху, ни оппозиции — не получил абсолютного большинства. Согласно израильскому законодательству, президент после консультаций с парламентскими фракциями поручает депутату сформировать правительство, учитывая его способность заручиться поддержкой большинства в Кнессете.

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