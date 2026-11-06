Партия ActionSA заявила, что в ходе подсчёта голосов после муниципальных выборов в ЮАР получила 38 избирательных округов, ранее контролировавшихся Африканским национальным конгрессом (АНК), в тауншипах провинции Гаутенг. Об этом сообщает TimesLIVE со ссылкой на национального председателя ActionSA Майкла Бомонта.

Заявления о результатах в тауншипах

По словам Бомонта, ActionSA получила все округа в Тембисе, а также все, кроме одного, в Аттериджвилле. Партия также заявила о победе в восьми округах Сошангуве и об успехах в Мабопане. Результаты в Мамелоди на тот момент ещё ожидались, однако Бомонт прогнозировал там схожую динамику.

В Йоханнесбурге ActionSA, по его словам, на тот момент имела восемь округов в Соуэто, а также получала округа в центральном деловом районе города, Айвори-Парке и Дипслоте. Бомонт связал эти результаты со значительным переходом избирателей от АНК к его партии в этих сообществах.

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Переговоры о коалициях

Бомонт заявил, что ActionSA готова сотрудничать со всеми политическими силами ЮАР, если они договорятся о стабильном управлении и общем направлении работы. Он сказал, что партия заранее подготовила рамки для коалиционных переговоров, поскольку на достижение договорённостей в 105 муниципалитетах по всей стране отведено 14 дней.

Среди принципов для возможных коалиций он назвал обязательство предоставлять услуги всем жителям, стабильность местной власти, прекращение частой смены мэров, борьбу с коррупцией и учёт вопроса нелегальной иммиграции на местном уровне.

По состоянию на 18:00 четверга, когда в Гаутенге было подсчитано 37% бюллетеней, ActionSA набирала 21,65% голосов в Тшване, 16,57% в Йоханнесбурге и 17,09% в Экурхулени.

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