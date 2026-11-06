ActionSA заявила про 38 відібраних у АНК округів Гаутенгу — TimesLIVE

Партія ActionSA заявила, що під час підрахунку голосів після муніципальних виборів у ПАР здобула 38 виборчих округів, які раніше контролював Африканський національний конгрес (АНК), у тауншипах провінції Гаутенг. Про це повідомляє TimesLIVE з посиланням на національного голову ActionSA Майкла Бомонта.

Заяви про результати в тауншипах

За словами Бомонта, ActionSA отримала всі округи в Тембісі, а також усі, крім одного, в Аттеріджвіллі. Партія також заявила про перемогу у восьми округах Сошангуве та про успіхи в Мабопане. Результатів у Мамелоді на той момент ще очікували, однак Бомонт прогнозував там схожу динаміку.

У Йоганнесбурзі ActionSA, за його словами, на той момент мала вісім округів у Совето, а також здобувала округи в центральному діловому районі міста, Айворі-Парку та Діпслоті. Бомонт пов'язав ці результати зі значним переходом виборців від АНК до його партії в цих громадах.

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Переговори про коаліції

Бомонт заявив, що ActionSA готова співпрацювати з усіма політичними силами ПАР, якщо вони домовляться про стабільне врядування та спільний напрям роботи. Він сказав, що партія заздалегідь підготувала рамку для коаліційних переговорів, оскільки на домовленості в 105 муніципалітетах по країні відведено 14 днів.

Серед принципів для можливих коаліцій він назвав зобов'язання надавати послуги всім мешканцям, стабільність місцевої влади, припинення частої зміни мерів, боротьбу з корупцією та врахування питання нелегальної імміграції на місцевому рівні.

Станом на 18:00 четверга, коли в Гаутенгу було підраховано 37% бюлетенів, ActionSA набирала 21,65% голосів у Тшване, 16,57% у Йоганнесбурзі та 17,09% в Екурхулені.

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