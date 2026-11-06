Partia ActionSA oświadczyła, że podczas liczenia głosów po wyborach samorządowych w RPA zdobyła 38 okręgów wyborczych, wcześniej kontrolowanych przez Afrykański Kongres Narodowy (ANC), w townshipach prowincji Gauteng. Informuje o tym TimesLIVE, powołując się na krajowego przewodniczącego ActionSA Michaela Beaumonta.

Oświadczenia dotyczące wyników w townshipach

Według Beaumonta ActionSA zdobyła wszystkie okręgi w Tembisie, a także wszystkie poza jednym w Atteridgeville. Partia ogłosiła również zwycięstwo w ośmiu okręgach w Soshanguve oraz sukcesy w Mabopane. Na wyniki w Mamelodi w tamtym momencie jeszcze oczekiwano, jednak Beaumont przewidywał tam podobną dynamikę.

W Johannesburgu ActionSA, jak powiedział, miała w tamtym momencie osiem okręgów w Soweto, a także zdobywała okręgi w centralnej dzielnicy biznesowej miasta, Ivory Park i Diepsloot. Beaumont powiązał te wyniki ze znaczącym przejściem wyborców od ANC do jego partii w tych społecznościach.

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Negocjacje koalicyjne

Beaumont oświadczył, że ActionSA jest gotowa współpracować ze wszystkimi siłami politycznymi RPA, jeśli uzgodnią stabilne rządzenie i wspólny kierunek działania. Powiedział, że partia wcześniej przygotowała ramy negocjacji koalicyjnych, ponieważ na osiągnięcie porozumień w 105 gminach w całym kraju przewidziano 14 dni.

Wśród zasad ewentualnych koalicji wymienił zobowiązanie do świadczenia usług wszystkim mieszkańcom, stabilność władz lokalnych, zakończenie częstych zmian burmistrzów, walkę z korupcją oraz uwzględnienie kwestii nielegalnej imigracji na poziomie lokalnym.

Według stanu na godz. 18:00 w czwartek, gdy w Gautengu policzono 37% kart do głosowania, ActionSA uzyskiwała 21,65% głosów w Tshwane, 16,57% w Johannesburgu i 17,09% w Ekurhuleni.

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