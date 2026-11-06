ActionSA表示，在南非市政选举后的计票过程中，该党在豪登省城镇地区赢得了38个此前由非洲人国民大会（ANC）控制的选区。TimesLIVE报道称，此消息援引了ActionSA全国主席迈克尔·博蒙特的话。

有关城镇地区选举结果的声明

博蒙特表示，ActionSA赢得了滕比萨的全部选区，以及阿特里奇维尔除一个选区外的所有选区。该党还宣称在索尚古韦的8个选区获胜，并在马博帕内取得进展。当时，马梅洛迪的结果仍有待公布，但博蒙特预测当地将出现类似态势。

他说，在约翰内斯堡，ActionSA当时在索韦托拥有8个选区，并且正在该市中央商务区、艾弗里公园和迪普斯洛特赢得选区。博蒙特将这些结果与这些社区选民从ANC大规模转向其政党联系起来。

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联合政府谈判

博蒙特表示，如果南非各政治力量能够就稳定治理和共同的工作方向达成一致，ActionSA准备与所有政治力量合作。他说，该党已提前为联合政府谈判准备了框架，因为全国105个市政区只有14天时间达成协议。

他列举的潜在联合政府原则包括：承诺为所有居民提供服务、地方政府稳定、结束频繁更换市长、打击腐败，以及在地方层面考虑非法移民问题。

截至周四18:00，豪登省已统计37%的选票，ActionSA在茨瓦内获得21.65%的选票，在约翰内斯堡获得16.57%，在埃库鲁莱尼获得17.09%。

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