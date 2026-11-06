Samochody elektryczne w wieku od trzech do ośmiu lat częściej mają odnotowane usterki opon niż samochody benzynowe. Według firmy analitycznej New Automotive, na każde 1000 badań MOT w 26 samochodach elektrycznych bieżnik był zużyty poniżej ustawowego limitu, podczas gdy wśród aut benzynowych odnotowano 18 takich przypadków.

Jak informuje Autocar, badanie objęło 1,6 mln kontroli samochodów elektrycznych i 17,9 mln kontroli pojazdów z silnikami spalinowymi. Przecięcia opon sięgające kordu odnotowano w około 30 przypadkach na 1000 kontroli aut elektrycznych, wobec 14 w samochodach benzynowych.

Masa, moment obrotowy i konserwacja

Założyciel Emissions Analytics Nick Molden określił zależność między masą samochodu a zużyciem opon jako orientacyjną zasadę: dodatkowy punkt procentowy masy odpowiada w przybliżeniu dodatkowemu punktowi procentowemu zużycia. Według niego samochód elektryczny jest zwykle o około 20% cięższy od pojazdu z silnikiem spalinowym, a bez specjalistycznych opon może to oznaczać około 20% dodatkowego zużycia.

Brytyjskie Stowarzyszenie Producentów Opon BTMA również odnotowało wyższy udział usterek opon w samochodach elektrycznych — 6,0%. W przypadku samochodów z silnikiem Diesla wskaźnik wyniósł 4,7%, a benzynowych — 4,3%. Stowarzyszenie wiąże to z większą masą pojazdów i natychmiastowym momentem obrotowym silników elektrycznych.

Jednocześnie szef BTMA Darren Lindsey ostrzegł, że większej liczby odnotowanych usterek nie należy bezpośrednio utożsamiać z intensywnością zużycia. Chodzi także o boczne przecięcia, niewielkie wybrzuszenia i inne uszkodzenia. Wskazał, że ze względu na mniejszą potrzebę regularnego serwisowania samochodów elektrycznych właściciele mogą poświęcać mniej uwagi stanowi opon.

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Specjalne opony i emisje cząstek

Globalny ekspert techniczny Ricardo ds. pomiaru emisji i norm John Andersson zauważył, że na trwałość opon, poza masą, wpływają prędkość, hamowanie, właściwości gumy, regulacja geometrii kół, stan techniczny samochodu i styl jazdy.

Według oceny Moldena specjalistyczne opony do samochodów elektrycznych w większości kompensują dodatkowe zużycie wynikające z masy i momentu obrotowego, ale mogą kosztować do 50% więcej niż zwykłe opony do pojazdów z silnikami spalinowymi. Stosowanie opon nieprzeznaczonych do ciężkich pojazdów o wysokim momencie obrotowym może, jego zdaniem, podwoić tempo zużycia.

Eksperci podkreślają, że większe całkowite zużycie opon nie musi oznaczać proporcjonalnego wzrostu emisji drobnych cząstek do powietrza. Przyszłe normy Euro 7 dotyczące ścierania opon mogą zachęcić producentów do tworzenia trwalszych mieszanek, jednak zmiana składu gumy wpłynie również na toksyczność cząstek. Profesor Uniwersytetu Surrey Prashant Kumar zaznaczył, że długoterminowy wpływ metali i substancji chemicznych z cząstek zużytych opon na zdrowie jest nadal niewystarczająco zbadany.

Molden uważa również, że szybsza wymiana opon zwiększy emisje CO2 związane z ich produkcją, ale nie zniweluje ogólnej przewagi klimatycznej samochodów elektrycznych. Oszacował ją na około 50% w całym cyklu życia pojazdu, bez uwzględnienia wpływu opon.

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