德里启动冬季空气污染防治计划——BBC News

印度首都德里已启动冬季空气污染防治计划。该计划将从11月1日持续至2月28日，正值空气质量季节性恶化时期。该计划包括限制在市外登记的老旧高排放车辆，以及禁止向没有排放标准合规证书的车辆销售燃油。BBC News报道。

对交通和建筑施工的限制

德里暂时禁止拆除建筑物以及会产生扬尘的户外建筑施工。政府还要求办公室允许一半员工远程办公，为政府雇员实行不同的上班时间，并将停车费提高一倍。其他已宣布的措施包括加强污染监测和管控，以及发展公共交通和电动交通。

与此同时，由联邦空气质量管理委员会协调的分级响应行动计划第二阶段正在实施。该阶段限制使用柴油发电机，以及燃烧煤炭和柴火。

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烟雾每年冬季都会回归

尽管实施了新限制措施，带有明显烟味的灰色烟雾已笼罩德里。居民抱怨眼睛受刺激、咳嗽和呼吸困难。冬季气温下降和风力减弱，使污染物滞留在近地面。交通和工业排放、建筑扬尘、邻近邦焚烧农作物残余物以及节日期间燃放烟花，进一步恶化了局势。

专家强调，该计划的成效将取决于执行情况，而治理烟雾需要为能源、工业和交通制定长期目标。冬季，德里的监测站经常记录到空气质量指数超过300，在印度这被归类为“非常差”。在污染季节，细颗粒物PM2.5浓度常常超过世界卫生组织建议日均水平的25倍以上。

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