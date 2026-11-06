Delhi wdraża zimowy plan walki z zanieczyszczeniem powietrza — BBC News

W Delhi, stolicy Indii, zaczął obowiązywać zimowy plan walki z zanieczyszczeniem powietrza. Będzie on trwał od 1 listopada do 28 lutego — w okresie sezonowego pogorszenia jakości powietrza. Plan przewiduje ograniczenia dla starszych pojazdów o wysokiej emisji, zarejestrowanych poza miastem, a także zakaz sprzedaży paliwa pojazdom bez certyfikatu zgodności z normami emisji. Poinformowało o tym BBC News.

Ograniczenia dla transportu i budownictwa

W Delhi tymczasowo zakazano wyburzania budynków i zewnętrznych prac budowlanych, które powodują powstawanie pyłu. Władze poprosiły również biura o umożliwienie połowie pracowników pracy zdalnej, wprowadziły różne godziny rozpoczęcia pracy dla urzędników państwowych i dwukrotnie podniosły opłaty za parkowanie. Wśród innych ogłoszonych działań są wzmocnienie monitorowania i kontroli zanieczyszczeń oraz rozwój transportu publicznego i elektrycznego.

Równolegle obowiązuje drugi etap Stopniowanego Planu Reagowania, koordynowanego przez federalną Komisję Zarządzania Jakością Powietrza. Ogranicza on używanie generatorów dieslowskich, a także spalanie węgla i drewna opałowego.

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Smog wraca każdej zimy

Mimo nowych ograniczeń nad Delhi unosi się już szary smog z wyczuwalnym zapachem dymu. Mieszkańcy skarżą się na podrażnienie oczu, kaszel i trudności z oddychaniem. Zimą spadek temperatury i słabszy wiatr zatrzymują zanieczyszczenia blisko powierzchni ziemi. Sytuację pogarszają emisje z transportu i przemysłu, pył budowlany, spalanie pozostałości roślinnych w sąsiednich stanach oraz fajerwerki podczas świąt.

Eksperci podkreślają, że skuteczność planu będzie zależeć od jego realizacji, a walka ze smogiem wymaga długoterminowych celów dla energetyki, przemysłu i transportu. Zimą stacje monitoringu w Delhi często odnotowują indeks jakości powietrza powyżej 300, co w Indiach klasyfikuje się jako „bardzo złe”. Stężenie drobnych cząstek PM2.5 w sezonie zanieczyszczeń często ponad 25 razy przekracza zalecany przez Światową Organizację Zdrowia poziom dobowy.

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