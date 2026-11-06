В Дели начал действовать зимний план против загрязнения воздуха — BBC News

В Дели, столице Индии, начал действовать зимний план борьбы с загрязнением воздуха. Он будет действовать с 1 ноября по 28 февраля — в период сезонного ухудшения качества воздуха. План предусматривает ограничения для старых автомобилей с высоким уровнем выбросов, зарегистрированных за пределами города, а также запрет на продажу топлива транспортным средствам без сертификата соответствия нормам выбросов. Об этом сообщает BBC News.

Ограничения для транспорта и строительства

В Дели временно запретили снос зданий и наружные строительные работы, создающие пыль. Власти также попросили офисы разрешить половине сотрудников работать удалённо, ввели разное время начала работы для государственных служащих и вдвое повысили плату за парковку. Среди других заявленных мер — усиление мониторинга и контроля загрязнения, развитие общественного и электрического транспорта.

Параллельно действует второй этап Градуированного плана реагирования, который координирует федеральная Комиссия по управлению качеством воздуха. Он ограничивает использование дизельных генераторов, а также сжигание угля и дров.

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Смог возвращается каждую зиму

Несмотря на новые ограничения, над Дели уже висит серый смог с ощутимым запахом дыма. Жители жалуются на раздражение глаз, кашель и затруднённое дыхание. Зимой снижение температуры и более слабый ветер удерживают загрязняющие вещества у поверхности земли. Ситуацию усугубляют выбросы транспорта и промышленности, строительная пыль, сжигание растительных остатков в соседних штатах и фейерверки во время праздников.

Эксперты подчёркивают, что эффективность плана будет зависеть от его выполнения, а борьба со смогом требует долгосрочных целей для энергетики, промышленности и транспорта. Зимой станции мониторинга в Дели часто фиксируют индекс качества воздуха выше 300, что в Индии классифицируется как «очень плохой». Концентрация мелкодисперсных частиц PM2.5 в сезон загрязнения нередко более чем в 25 раз превышает рекомендованный Всемирной организацией здравоохранения суточный уровень.

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