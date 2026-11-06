以色列当局开始拆除约旦河西岸的贝都因社区比尔·马斯库卜。以色列非政府组织Bimkom、Ir Amim和Peace Now表示，此次行动与实施E1定居点项目的准备工作有关，《耶路撒冷邮报》报道。

近半数建筑被拆除

这些组织称，以色列当局已根据日期为2008年的命令拆除了该社区近半数建筑。被拆除的设施包括住房、厨房和卫生设施。非政府组织估计，约20名贝都因居民因这次行动被迫离开该社区。

以色列政府认为该社区及类似社区均属非法。非政府组织的声明指出，当局将这一立场解释为：贝都因人口在没有正式规划或正式财产安排的情况下跨越大片区域流动，与该地区的发展规划不相容。

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E1项目与司法争议

E1地区位于耶路撒冷和马阿勒阿杜明之间，目前大部分仍未开发。该项目计划建设3,401个住宅单元，是约旦河西岸最具争议的建设计划之一。

Bimkom、Ir Amim和Peace Now的代表表示，比尔·马斯库卜的建筑距离马阿勒阿杜明最近的房屋超过一公里。他们认为，这对政府提出拆除是该地区发展所必需的论点提出了质疑。

9月，耶路撒冷地区法院允许继续进行E1地区1,234套住房建设的招标，但未裁定建设计划本身是否合法。10月，英国外交大臣埃德·米利班德敦促企业和个人不要申请涉及在E1建设的招标，并警告可能面临法律和声誉后果。

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