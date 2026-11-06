Władze Izraela rozpoczęły demontaż beduińskiej społeczności Bir al-Maskub na Zachodnim Brzegu Jordanu. Izraelskie organizacje pozarządowe Bimkom, Ir Amim i Peace Now oświadczyły, że operacja jest związana z przygotowaniami do realizacji projektu osiedlowego E1, informuje Jerusalem Post.

Zburzono niemal połowę budynków

Według organizacji izraelskie władze zburzyły już niemal połowę obiektów społeczności na podstawie nakazów datowanych na 2008 rok. Wśród zburzonych obiektów były domy, kuchnie i obiekty sanitarne. Według oceny NGO w wyniku operacji około 20 beduińskich mieszkańców zostało zmuszonych do opuszczenia społeczności.

Izraelski rząd uznaje tę i podobne społeczności za nielegalne. W oświadczeniu NGO zaznaczono, że władze uzasadniają to stanowisko niezgodnością przemieszczania się ludności beduińskiej po rozległych obszarach bez formalnego planowania lub sformalizowanych ustaleń majątkowych z planami rozwoju terytorium.

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Projekt E1 i spory sądowe

Obszar E1 znajduje się między Jerozolimą a Maale Adumim i w większości pozostaje niezabudowany. Projekt przewiduje budowę 3 401 lokali mieszkalnych i należy do najbardziej kontrowersyjnych planów budowlanych na Zachodnim Brzegu Jordanu.

Przedstawiciele Bimkom, Ir Amim i Peace Now oświadczyli, że obiekty Bir al-Maskub znajdują się ponad kilometr od najbliższych domów w Maale Adumim. Ich zdaniem podważa to argument rządu o konieczności wyburzeń dla rozwoju tego obszaru.

We wrześniu Sąd Okręgowy w Jerozolimie zezwolił na kontynuację przetargu na budowę 1 234 domów w obszarze E1, jednak nie rozstrzygał o legalności samych planów zabudowy. W październiku brytyjski minister spraw zagranicznych Ed Miliband wezwał firmy i osoby prywatne, aby nie składały ofert w przetargach dotyczących budowy w E1, ostrzegając przed możliwymi konsekwencjami prawnymi i reputacyjnymi.

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