W Filadelfii w USA Boston Celtics pokonali Philadelphia Seventy Sixers 123:101. Jayson Tatum zdobył 21 punktów, a Paul George zapisał na swoim koncie 36 punktów w meczu przeciwko swojemu byłemu klubowi. Jak informuje The Guardian, było to pierwsze w tym sezonie bezpośrednie spotkanie Tatuma i Jaylena Browna.

Pierwszy mecz Browna przeciwko Bostonowi

Brown po raz pierwszy zagrał przeciwko Celtics po letnim przejściu do Seventy Sixers. Szybko wpadł w kłopoty z faulami, zdobył 13 punktów i zaliczył cztery straty. Przed rozpoczęciem meczu Tatum próbował przywitać byłego partnera z drużyny, dotykając jego ramienia i klatki piersiowej, jednak Brown nie odpowiedział na ten gest.

Tatum i Brown przez długi czas grali razem w Bostonie i zdobyli z zespołem mistrzostwo NBA. Po meczu obaj koszykarze nie komentowali szczegółowo incydentu sprzed spotkania. Tatum powiedział, że skupiał się na przygotowaniach do meczu i zwycięstwie, natomiast Brown zaznaczył, że koncentrował się na tym, co najlepsze dla jego zespołu, jednocześnie chwaląc grę Tatuma.

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Incydent z Embiidem i sytuacja w tabeli

Pod koniec drugiej kwarty środkowy Filadelfii Joel Embiid niefortunnie wylądował po niecelnej próbie spod kosza i przez pewien czas pozostawał na parkiecie. Później kontynuował grę, a Celtics schodzili na przerwę z prowadzeniem 62:51.

Mimo porażki Seventy Sixers mają bilans 9–3 i zajmują drugie miejsce w Konferencji Wschodniej. Celtics z bilansem 9–2 wyprzedzają ich.

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