Израильские власти начали демонтаж бедуинской общины Бир-аль-Маскуб на Западном берегу реки Иордан. Израильские неправительственные организации Bimkom, Ir Amim и Peace Now заявили, что операция связана с подготовкой к реализации поселенческого проекта E1, сообщает Jerusalem Post.

Снесли почти половину сооружений

По данным организаций, израильские власти уже снесли почти половину сооружений общины по распоряжениям, датированным 2008 годом. Среди снесенных объектов были жилища, кухни и санитарные сооружения. По оценке НПО, из-за операции около 20 бедуинских жителей были вынуждены покинуть общину.

Израильское правительство считает эту и подобные общины незаконными. В заявлении НПО отмечается, что власти объясняют такую позицию несовместимостью передвижения бедуинского населения по обширным территориям без формального планирования или оформленных имущественных договоренностей с планами развития территории.

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Проект E1 и судебные споры

Территория E1 расположена между Иерусалимом и Маале-Адумимом и в основном остается незастроенной. Проект предусматривает строительство 3 401 жилой единицы и относится к наиболее спорным планам строительства на Западном берегу реки Иордан.

Представители Bimkom, Ir Amim и Peace Now заявили, что сооружения Бир-аль-Маскуба расположены более чем в километре от ближайших домов Маале-Адумима. По их мнению, это ставит под сомнение аргумент правительства о необходимости сноса для развития территории.

В сентябре Иерусалимский окружной суд разрешил продолжить тендер на строительство 1 234 жилых домов в районе E1, однако не определял законность самих планов застройки. В октябре министр иностранных дел Великобритании Эд Милибэнд призвал компании и частных лиц не подавать заявки на тендеры, касающиеся строительства в E1, предупредив о возможных юридических и репутационных последствиях.

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