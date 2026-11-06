Гитарист и один из лидеров британской группы Radiohead Джонни Гринвуд выступил в Иерусалиме, Израиль, вместе с израильским музыкантом Дуду Тассой. Концерт состоялся 5 ноября в зале Sherover Иерусалимского театра и открыл 27-й Международный фестиваль уда в Иерусалиме, сообщает Jerusalem Post.

Гринвуд и Тасса вышли на сцену вместе с 17 музыкантами. Билеты на вечерний концерт были распроданы, а на пятницу днем добавили еще одно выступление.

Совместный альбом

Программа была построена вокруг совместного альбома музыкантов Jarak Qaribak, выпущенного в 2023 году. Название пластинки переводится как «Твой сосед — твой друг». Альбом переосмысливает классические арабские песни о любви Ближнего Востока, сочетая их традиционные мотивы с роком, электронной и мировой музыкой.

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Во время концерта Гринвуд играл на электрогитаре и бас-гитаре, а также работал с электронной перкуссией. Тасса исполнял вокальные партии и играл на гитаре. В выступлении приняли участие приглашенные вокалисты Каррар Аль-Саади, известный как Кири, родившийся в Багдаде, и Джанна Надаф из Назарета.

Сотрудничество музыкантов

Тасса и Гринвуд сотрудничают с 2017 года, когда израильский музыкант выступал на разогреве у Radiohead во время американского тура группы. До этого Тасса выпустил альбом Dudu Tassa and the Kuwaitis, посвященный творчеству его деда Дауда аль-Кувейти и его брата Салеха — музыкантов, родившихся в Ираке и известных на Ближнем Востоке в 1940-х годах.

Со сцены Тасса сказал, что собрал вместе друзей из Израиля, Багдада и Англии. Он также упомянул выборы, прошедшие на прошлой неделе, и отметил, что музыка способна преодолевать разногласия.

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