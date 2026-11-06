Jonny Greenwood, gitarzysta i współlider brytyjskiego zespołu Radiohead, wystąpił w Jerozolimie w Izraelu wraz z izraelskim muzykiem Dudu Tassą. Koncert odbył się 5 listopada w sali Sherover Jerusalem Theatre i otworzył 27. Międzynarodowy Festiwal Udu w Jerozolimie, informuje „Jerusalem Post”.

Greenwood i Tassa wyszli na scenę wraz z 17 muzykami. Bilety na wieczorny koncert zostały wyprzedane, a na piątkowe popołudnie dodano kolejny występ.

Wspólny album

Program został oparty na wspólnym albumie muzyków Jarak Qaribak, wydanym w 2023 roku. Tytuł płyty tłumaczy się jako „Twój sąsiad jest twoim przyjacielem”. Album na nowo interpretuje klasyczne arabskie pieśni miłosne z Bliskiego Wschodu, łącząc ich tradycyjne motywy z rockiem, muzyką elektroniczną i world music.

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Podczas koncertu Greenwood grał na gitarze elektrycznej i gitarze basowej, a także pracował z elektroniczną perkusją. Tassa wykonywał partie wokalne i grał na gitarze. Do występu dołączyli gościnni wokaliści Karrar Al-Saadi, znany jako Kiri, który urodził się w Bagdadzie, oraz Gianna Nadaf z Nazaretu.

Współpraca muzyków

Tassa i Greenwood współpracują od 2017 roku, gdy izraelski muzyk występował jako support Radiohead podczas amerykańskiej trasy zespołu. Wcześniej Tassa wydał album Dudu Tassa and the Kuwaitis, poświęcony twórczości jego dziadka Daouda al-Kuwaitiego i jego brata Saleha — muzyków, którzy urodzili się w Iraku i byli znani na Bliskim Wschodzie w latach 40. XX wieku.

Ze sceny Tassa powiedział, że zebrał razem przyjaciół z Izraela, Bagdadu i Anglii. Wspomniał również o wyborach z ubiegłego tygodnia i stwierdził, że muzyka potrafi przezwyciężać różnice.

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