Гітарист Radiohead Джонні Ґрінвуд виступив у Єрусалимі — Jerusalem Post

Гітарист і співкерівник британського гурту Radiohead Джонні Ґрінвуд виступив у Єрусалимі, Ізраїль, разом з ізраїльським музикантом Дуду Тассою. Концерт відбувся 5 листопада у залі Sherover Єрусалимського театру та відкрив 27-й Єрусалимський міжнародний фестиваль уду, повідомляє Jerusalem Post.

Ґрінвуд і Тасса вийшли на сцену разом із 17 музикантами. Квитки на вечірній концерт були розпродані, а на п'ятницю вдень додали ще один виступ.

Спільний альбом

Програма була побудована навколо спільного альбому музикантів Jarak Qaribak, випущеного 2023 року. Назва платівки перекладається як «Твій сусід — твій друг». Альбом переосмислює класичні арабські любовні пісні Близького Сходу, поєднуючи їхні традиційні мотиви з роком, електронною та світовою музикою.

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Під час концерту Ґрінвуд грав на електрогітарі й бас-гітарі, а також працював з електронною перкусією. Тасса виконував вокальні партії та грав на гітарі. До виступу долучилися запрошені вокалісти Каррар Аль-Сааді, відомий як Кірі, який народився в Багдаді, та Джанна Надаф із Назарета.

Співпраця музикантів

Тасса і Ґрінвуд співпрацюють від 2017 року, коли ізраїльський музикант виступав на розігріві в Radiohead під час американського туру гурту. До цього Тасса випустив альбом Dudu Tassa and the Kuwaitis, присвячений творчості його діда Дауда аль-Кувейті та його брата Салеха — музикантів, які народилися в Іраку й були відомими на Близькому Сході у 1940-х роках.

Зі сцени Тасса сказав, що зібрав разом друзів з Ізраїлю, Багдада та Англії. Він також згадав вибори минулого тижня та зазначив, що музика здатна долати розбіжності.

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