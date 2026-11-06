Radiohead吉他手乔尼·格林伍德在耶路撒冷演出——《耶路撒冷邮报》

英国乐队Radiohead的吉他手兼联合领队乔尼·格林伍德与以色列音乐人杜杜·塔萨在以色列耶路撒冷演出。据《耶路撒冷邮报》报道，音乐会于11月5日在耶路撒冷剧院的Sherover音乐厅举行，并为第27届耶路撒冷国际乌德琴音乐节揭幕。

格林伍德和塔萨与17名音乐人一同登台。晚间音乐会门票已售罄，周五下午还加演了一场。

合作专辑

演出节目围绕两位音乐人于2023年发行的合作专辑《Jarak Qaribak》展开。该唱片名称译为“你的邻居是你的朋友”。这张专辑重新诠释了中东经典阿拉伯爱情歌曲，将其传统主题与摇滚、电子音乐和世界音乐相结合。

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音乐会期间，格林伍德演奏电吉他和贝斯吉他，也操作电子打击乐。塔萨负责演唱并弹奏吉他。出生于巴格达、艺名为Kiri的卡拉尔·阿尔-萨阿迪，以及来自拿撒勒的詹娜·纳达夫作为特邀歌手参与演出。

音乐人的合作

塔萨和格林伍德自2017年开始合作，当时这位以色列音乐人在Radiohead乐队美国巡演期间担任暖场嘉宾。此前，塔萨发行了专辑《Dudu Tassa and the Kuwaitis》，致敬他的祖父达乌德·阿尔-库韦提及其兄弟萨利赫的作品——两人均出生于伊拉克，并在20世纪40年代的中东享有盛名。

塔萨在台上说，他把来自以色列、巴格达和英格兰的朋友聚在了一起。他还提到了上周的选举，并表示音乐能够跨越分歧。

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