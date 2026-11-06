2025年，塞浦路斯全职员工的平均经调整年薪为29,547欧元。这比一年前增长5%，但仍显著低于欧盟平均水平41,464欧元。《Cyprus Mail》援引欧盟统计局数据报道称。

增速超过欧盟平均水平

2024年，塞浦路斯平均年薪为28,143欧元，2023年为26,696欧元，2022年为24,203欧元。三年间增长约22.1%。同期，欧盟平均水平从35,671欧元升至41,464欧元，增幅约为16.2%。

塞浦路斯2025年的指标约为欧盟平均水平的71.3%。与欧洲平均工资的年度差额为11,917欧元。同时，塞浦路斯的工资高于波兰（23,853欧元）、罗马尼亚（20,818欧元）、匈牙利（20,138欧元）、保加利亚（16,201欧元）和希腊（18,772欧元）。

与其他南欧国家的比较

塞浦路斯的平均工资仍低于马耳他（35,003欧元）、西班牙（35,125欧元）和意大利（34,213欧元）。同时，它高于葡萄牙的水平，葡萄牙的平均年薪为26,202欧元，也高于希腊；希腊的指标在欧盟中位列倒数第二。

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2025年，卢森堡录得最高的平均经调整年薪，为85,609欧元。丹麦（73,500欧元）和爱尔兰（64,387欧元）紧随其后。最低指标出现在保加利亚，为16,201欧元。

塞浦路斯的收入分布

根据塞浦路斯统计局的初步估算，2026年第二季度平均月度税前工资达到2,548欧元，而2025年同期为2,475欧元。33.6%的员工月收入低于1,500欧元，5.6%的员工月收入为6,000欧元及以上。

2025年月度税前工资中位数为1,953欧元，而平均数为2,591欧元。2026年第二季度，男性平均月收入为2,708欧元，女性为2,345欧元。

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