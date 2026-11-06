在德国杜塞尔多夫，对彼得·菲策克的审判已经开始。他自称彼得一世，并自封为德国国王。检方指控他与另外三名男子领导一个犯罪组织；调查人员认为，该组织试图建立一个替代德意志联邦共和国的国家体系。

据BBC News World报道，菲策克是被取缔团体Reichsbürger的成员，该团体又称“帝国公民”，曾试图建立“德国王国”（KRD）。德国安全部门将Reichsbürger描述为阴谋论支持者，他们否认战后德国国家的存在及其合法性。菲策克否认犯罪，其辩护方表示，他将在法庭上作出详细说明。

检方说法

与菲策克一同受审的还有三名男子，案件材料中将他们称为本雅明·M、马蒂亚斯·B和马丁·S。四人均可能面临最高10年监禁。检方称，KRD成立的目的是取代德意志联邦共和国的体制。

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调查人员认为，该组织通过自有的银行和保险体系运作，并在德累斯顿、乌尔姆、门登和路德城维滕贝格设有分支机构。检方还称，该组织设有登记办公室，发放伪造身份证件，并拥有自己的货币。其他指控包括有组织伪造和逃避缴纳数百万欧元税款。

德国王国

2012年，曾任厨师和空手道教练的菲策克宣布自己为“德国王国”的最高主权者。他在该国不同地区购买土地和房地产。据BBC News World报道，该组织约有6000名成员，并成为德国最大的Reichsbürger和自治团体。

2025年，内政部长亚历山大·多布林特取缔了KRD。同年，菲策克和另外三名嫌疑人被拘押。检方表示，在截至2025年的五年间，该组织可能通过未经授权的银行和保险业务、捐款、礼物和付费研讨会获得约1000万欧元。根据控方说法，这些收入未被申报，且未为雇员缴纳所得税和社会保障缴费。

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