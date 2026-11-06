В Дюссельдорфе, Германия, начался суд над Петером Фицеком, который называет себя Петром Первым и самопровозглашенным королем Германии. Прокуратура обвиняет его и еще троих мужчин в руководстве преступной организацией, которая, по версии следствия, пыталась создать альтернативную государственную систему вместо Федеративной Республики Германия.

Как сообщает BBC News World, Фицек является участником запрещенной группировки Reichsbürger, или «граждан Рейха», которая стремилась создать «Королевство Германия» (KRD). Немецкие спецслужбы характеризуют Reichsbürger как сторонников теорий заговора, отвергающих существование и легитимность послевоенного немецкого государства. Фицек отрицает совершение преступления, а его защита сообщила, что он даст подробные объяснения в суде.

Версия обвинения

Вместе с Фицеком перед судом предстали трое мужчин, названных в материалах Беньямином М, Матиасом Б и Мартином С. Всем четверым грозит до 10 лет лишения свободы. Прокуратура утверждает, что KRD была основана с целью заменить систему ФРГ.

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По версии следствия, организация действовала через собственные банковскую и страховую системы с отделениями в Дрездене, Ульме, Мендене и Лютерштадте-Виттенберге. Также, по данным прокуратуры, у нее был регистрационный офис, выдававший фальшивые удостоверения личности, и собственная валюта. Среди других обвинений — организованная подделка документов и уклонение от уплаты налогов на миллионы евро.

Королевство Германия

В 2012 году Фицек, бывший повар и инструктор по карате, объявил себя верховным сувереном «Королевства Германия». Он покупал земельные участки и недвижимость в разных частях страны. По данным BBC News World, организация насчитывала около 6 тысяч участников и стала крупнейшей в Германии группой Reichsbürger и самоуправления.

В 2025 году министр внутренних дел Александер Добриндт запретил KRD. В том же году Фицека и трех других подозреваемых взяли под стражу. Прокуратура заявляет, что в течение пяти лет до 2025 года организация могла получить около 10 млн евро через несанкционированные банковские и страховые операции, пожертвования, подарки и платные семинары. По версии обвинения, эти доходы не декларировались, а за работников не уплачивались подоходный налог и социальные взносы.

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