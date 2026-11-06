中国比亚迪旗下电动超级跑车Yangwang U9 Xtreme在阿拉伯联合酋长国阿布扎比扎夫拉地区E11公路的封闭路段达到503.17公里/小时。根据InsideEVs的报道，该车成为首辆突破500公里/小时大关的量产车。

E11公路测试

该纪录于11月1日创下，此前在两天内进行了四次测试。德国赛车手马克·巴森格驾驶该车，他也曾在此前的纪录测试中驾驶这辆车。

10月31日的前两次尝试取得了490公里/小时的最高速度。此后，工程师调整了空气动力学和悬架设置，并改变了轮胎压力，以提高车辆稳定性。第二天最后一次测试中，Racelogic设备记录的成绩为503.17公里/小时。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

认证与规格

吉尼斯世界纪录认定Yangwang U9 Xtreme在单向测试中创造了量产车和量产电动车最高速度纪录。国际汽车联合会FIA也确认了这一成就。

通常，为创下速度纪录会进行两个相反方向的测试，以消除海拔差异和风力的影响。比亚迪的成绩是在单向行驶中取得的。2025年9月，U9 Xtreme达到496.22公里/小时。

比亚迪计划生产30辆该车型。这款超级跑车配备四台电动机，综合输出功率为2977马力，采用1200伏磷酸铁锂电池和GitiSport e-GTR2 Pro半热熔轮胎。该车还配备钛制制动卡钳和碳陶瓷制动盘。

关注我们在