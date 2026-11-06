Электрический гиперкар Yangwang U9 Xtreme китайской компании BYD развил скорость 503,17 км/ч на перекрытом участке автотрассы E11 в регионе Аль-Дафра в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты. Как сообщает InsideEVs, автомобиль стал первым серийным авто, превысившим отметку 500 км/ч.

Заезды на трассе E11

Рекорд установили 1 ноября после четырех заездов, проведенных в течение двух дней. За рулем был немецкий автогонщик Марк Бассенг, который также управлял автомобилем во время предыдущего рекордного заезда.

Первые две попытки 31 октября принесли максимальную скорость 490 км/ч. После этого инженеры изменили настройки аэродинамики и подвески, а также давление в шинах, чтобы улучшить устойчивость автомобиля. Во время последнего заезда второго дня прибор Racelogic зафиксировал результат 503,17 км/ч.

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Подтверждение и характеристики

Guinness World Records засчитала Yangwang U9 Xtreme рекорды самой высокой скорости серийного автомобиля и серийного электромобиля в одностороннем заезде. Достижение также подтвердил Международная автомобильная федерация FIA.

Обычно для установления скоростных рекордов проводят заезды в двух противоположных направлениях, чтобы учесть перепад высот и ветер. Результат BYD был получен в одном направлении. В сентябре 2025 года U9 Xtreme достиг 496,22 км/ч.

BYD планирует выпустить 30 экземпляров модели. Гиперкар оснащен четырьмя электромоторами суммарной мощностью 2977 лошадиных сил, литий-железо-фосфатной батареей на 1200 вольт и полусликовыми шинами GitiSport e-GTR2 Pro. Автомобиль также имеет титановые тормозные суппорты и карбон-керамические тормозные диски.

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