Elektryczny hipersamochód Yangwang U9 Xtreme chińskiej firmy BYD osiągnął prędkość 503,17 km/h na zamkniętym odcinku autostrady E11 w regionie Al-Dhafra w Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Jak podaje InsideEVs, samochód został pierwszym autem produkcyjnym, które przekroczyło granicę 500 km/h.

Przejazdy na trasie E11

Rekord ustanowiono 1 listopada po czterech przejazdach przeprowadzonych w ciągu dwóch dni. Za kierownicą siedział niemiecki kierowca wyścigowy Marc Basseng, który prowadził samochód również podczas poprzedniego rekordowego przejazdu.

Pierwsze dwie próby 31 października przyniosły maksymalną prędkość 490 km/h. Następnie inżynierowie zmienili ustawienia aerodynamiki i zawieszenia, a także ciśnienie w oponach, aby poprawić stabilność samochodu. Podczas ostatniego przejazdu drugiego dnia urządzenie Racelogic zarejestrowało wynik 503,17 km/h.

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Potwierdzenie i parametry

Guinness World Records uznała rekordy Yangwang U9 Xtreme w kategorii najwyższej prędkości samochodu produkcyjnego oraz produkcyjnego samochodu elektrycznego w przejeździe w jednym kierunku. Osiągnięcie potwierdziła również Międzynarodowa Federacja Samochodowa FIA.

Zwykle w celu ustanowienia rekordów prędkości przeprowadza się przejazdy w dwóch przeciwnych kierunkach, aby uwzględnić różnice wysokości i wiatr. Wynik BYD uzyskano w jednym kierunku. We wrześniu 2025 roku U9 Xtreme osiągnął 496,22 km/h.

BYD planuje wyprodukować 30 egzemplarzy modelu. Hipersamochód jest wyposażony w cztery silniki elektryczne o łącznej mocy 2977 koni mechanicznych, litowo-żelazowo-fosforanowy akumulator 1200 V oraz półslickowe opony GitiSport e-GTR2 Pro. Samochód ma również tytanowe zaciski hamulcowe i karbonowo-ceramiczne tarcze hamulcowe.

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