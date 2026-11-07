德国国防部长鲍里斯·皮斯托里乌斯表示，联邦国防军可能能够在不恢复义务兵役制的情况下满足人员需求。目前，德国武装部队约有19万名军人服役——这是过去13年来的最高数字，《明镜》周刊报道。

联邦国防军招募

皮斯托里乌斯表示，新军事服役现代化法所规定的措施正在发挥作用。如果这一趋势持续，联邦国防军在扩充人数方面将不会遇到问题。届时，部长认为，将没有必要讨论不同的征兵模式。

可能恢复征兵制引发了年轻人的抗议。皮斯托里乌斯说，他理解他们的担忧，因为其中许多人此前不必思考这样的问题。他强调，强大的武装力量对于威慑是必要的，以避免出现必须作战的局面。

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吸引女性参军

部长还宣布了吸引女性服役的新举措。他表示，联邦国防军在人数上仍然是以男性为主的机构，尽管女性申请和入伍的人数正在增加。同时，皮斯托里乌斯认为，这些指标目前仍不令人满意。

国防部门负责人还就军队中侵犯性自主权案件数量增加一事发表了评论。他表示，去年记录了约460起疑似案件。皮斯托里乌斯称，将努力预防此类案件，一旦发现，将予以坚决且毫不妥协的惩处。下周，他计划公布关于此类侵害隐蔽案件的研究结果。

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