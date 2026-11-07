В Германии министр обороны Борис Писториус заявил, что Бундесвер, вероятно, сможет покрыть кадровые потребности без возвращения обязательной военной службы. Сейчас в германских вооружённых силах служат около 190 тысяч военнослужащих — это самый высокий показатель за последние 13 лет, сообщает Der Spiegel.

Набор в Бундесвер

По словам Писториуса, меры, предусмотренные новым законом о модернизации военной службы, действуют. Если эта тенденция сохранится, у Бундесвера не будет проблем с наращиванием численности. Тогда, по мнению министра, не будет необходимости обсуждать различные модели воинского призыва.

Возможное восстановление призыва вызвало протесты молодых людей. Писториус сказал, что понимает их тревогу, поскольку многим из них ранее не приходилось задумываться над такими вопросами. Он подчеркнул, что сильные вооружённые силы нужны для сдерживания, чтобы не допустить ситуации, в которой придётся воевать.

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Привлечение женщин

Министр также анонсировал новые усилия по привлечению женщин к службе. По его словам, Бундесвер в численном отношении остаётся преимущественно мужской структурой, хотя количество заявок и зачислений женщин растёт. В то же время, по оценке Писториуса, эти показатели пока не являются удовлетворительными.

Отдельно глава оборонного ведомства прокомментировал рост числа нарушений сексуального самоопределения в войсках. По его словам, в прошлом году было зафиксировано около 460 предполагаемых случаев. Писториус заявил, что такие случаи будут пытаться предотвращать, а при их выявлении — решительно и бескомпромиссно наказывать. На следующей неделе он планирует представить результаты исследования скрытых случаев таких нарушений.

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