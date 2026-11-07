法院裁定5份猎熊许可中4份违法——ERR News

行政法院裁定，五个狩猎区域中有四个区域的棕熊狩猎许可违法。法院认为，环境委员会未能证明，为保护人员和财产而杀死动物不存在有效替代方案，ERR News报道。

为防止损失发放五份许可

去年10月3日，环境委员会批准在五个不同区域总共猎杀五头熊。该决定被解释为有必要防止损失：从6月至10月，熊毁坏了6个蜂箱和37捆青贮饲料，还杀死了至少27只羊。在基温宁梅狩猎区，这些动物多次来到墓地，并破坏了谷物田。

法院部分支持了非营利组织Estonia's Large Predators的申诉，并裁定五份许可中只有一份符合立法要求。根据欧盟《栖息地指令》，棕熊被列入受到严格保护的物种名单。只有在特殊情况下，且有精确、充分的理由时，才可以将其杀死。

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猎杀作为最后手段

法院指出，环境委员会在证明特别许可的合理性时，必须依据可靠的科学数据。不能仅因成本或实施不便而排除可能的替代方案。只有在无法采用其他方法时，致死性干预才能作为最后手段得到正当化。

在被认定许可合法的区域，一头熊在五次袭击中杀死了至少27只羊，并到访过一个蜂箱。当地为养蜂场和羊群使用了电围栏，夜间将牲畜赶入室内，并在一些农场使用狗保护牲畜。

在案件审理期间，环境委员会承认，在若干地区，猎熊的替代方案未被详细分析，或其使用情况未被记录。可在12月7日前向塔林巡回法院提出上诉。

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